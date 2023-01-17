Дементьева (Колпакова) Ольга (Улита) Сафоновна
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Грицай Лария Ионовна
Отец ребёнка: Дементьев Ионий (Иван) Исаевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Дементьев Георгий Ионович
Отец ребёнка: Дементьев Ионий (Иван) Исаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis