Дементьева (Колпакова) Ольга (Улита) Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Колпакова) Ольга (Улита) Сафоновна

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

Мать: Колпакова Капиталина Кузьминишна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Грицай Лария Ионовна

Отец ребёнка: Дементьев Ионий (Иван) Исаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Дементьев Георгий Ионович

Отец ребёнка: Дементьев Ионий (Иван) Исаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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