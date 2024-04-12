Леонтев Михаил Леонтевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1906
Дата смерти14.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906
Отец: Никифоров Леонтий
Мать: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафутдинова Анастасия Леонтевна
Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1936
Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна
Смерть
14.07.1944