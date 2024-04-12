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Леонтев Михаил Леонтевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1906

Дата смерти

14.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906

Отец: Никифоров Леонтий

Мать: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафутдинова Анастасия Леонтевна

Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Леонтьев Осип Михайлович

Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Леонтев Иван Леонтевич

Мать ребёнка: Яковлева Пелагия Яковлевна

Смерть
14.07.1944

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