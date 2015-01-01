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Облезин Сергей Вадимович
Облезин Сергей Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1965
Пол
Мужской
Отец
Облезин Вадим
Мать
Облезина Людмила Афонасьевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
TC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965
Отец:
Облезин Вадим
Мать:
Облезина Людмила Афонасьевна
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