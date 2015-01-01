Облезин Сергей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облезин Сергей Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965

Отец: Облезин Вадим

Мать: Облезина Людмила Афонасьевна

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