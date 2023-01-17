Бельских (Золотухина) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович
Бракосочетание
1904
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович
Смерть
Около 1912