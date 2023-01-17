Бельских (Золотухина) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских (Золотухина) Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович

Бракосочетание
1904

Муж: Бельских Иван Федорович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Бельских Иван Федорович

Смерть
Около 1912
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