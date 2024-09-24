Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1656
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Калиновна
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Марфа Калиновна
Бракосочетание
Около 1678
Жена: Марфа Калиновна
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Калиновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724