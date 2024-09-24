Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Семенович

Тимофей Семенович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1656

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1678

Жена: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.