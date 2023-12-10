Ростовцева Аграфена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева Аграфена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ростовцева Зиновья Антоновна

Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ростовцев Филипп Антонович

Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович

Рождение ребёнка
1947 ст.

Сын: Ростовцев Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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