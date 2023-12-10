Ростовцева Аграфена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ростовцева Зиновья Антоновна
Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ростовцев Филипп Антонович
Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович
Рождение ребёнка
1947 ст.
Сын: Ростовцев Кузьма Антонович
Отец ребёнка: Ростовцев Антон Осипович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно