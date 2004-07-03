Трофимов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2004

Отец: Трофимов Константин

Мать: Малиновская Наталья

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