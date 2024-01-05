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Стуканский Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1971

Сын: Стуканский Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Мирошникова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
06.04.1974

Сын: Стуканский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Мирошникова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
10.07.1980

Дочь: Стуканская Вера Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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