Стуканский Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1971
Сын: Стуканский Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Мирошникова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
06.04.1974
Сын: Стуканский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Мирошникова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
10.07.1980
Дочь: Стуканская Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно