Федяков Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
АСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно