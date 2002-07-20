Сабиров Ахун Сабирович
Место рождения
Дата рождения06.02.1925
Дата смерти20.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1951
Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна
Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1954
Дочь: Сабиржанова Мусфира Ахуновна
Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна
Рождение ребёнка
10.06.1956
Рождение ребёнка
25.05.1960
Рождение ребёнка
15.03.1963
Рождение ребёнка
05.11.1964
Смерть
20.07.2002