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Сабиров Ахун Сабирович

Место рождения

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1925

Дата смерти

20.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925

Отец: Хафизуллин Сабир Хафизуллович

Мать: Хафизуллина Зарифа Зиганшевна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Место жительства
Неизвестно
Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1951

Сын: Сабиров Альберт Ахунович

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1954

Дочь: Сабиржанова Мусфира Ахуновна

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.07.2002
Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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