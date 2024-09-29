(Хватова) Елена Михайловна
Место рожденияс. Зверево, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения13.11.1914
Дата смерти28.05.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1938
Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович
Рождение ребёнка
03.09.1940
Рождение ребёнка
20.06.1949
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Шекурова (Шекурова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович
Рождение ребёнка
19.06.1959
Смерть
28.05.1993
Похороны
Неизвестно