(Хватова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хватова) Елена Михайловна

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Место рождения

с. Зверево, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

13.11.1914

Дата смерти

28.05.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1914

Отец: Хватов Михаил Максимович

Мать: Хватова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шекуров Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Рождение ребёнка
14.11.1938

Сын: Шекуров Федор Васильевич

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Шекурова (Шекурова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шекуров Василий Константинович

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.05.1993
Похороны
Неизвестно

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