Тишкин Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тишкин Миней

Мать: Тишкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Вадим

Мать ребёнка: Тишкина Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плескач Алексей

Мать ребёнка: Тишкина Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Лариса

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