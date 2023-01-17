Шепелев Пётр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Пётр Ефремович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Шепелев Ефрем Петрович

Мать: Шепелева Афимья

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Нефёдова Мария Петровна

Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шепелев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Шепелев Иван Петрович

Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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