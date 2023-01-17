Шепелев Пётр Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Шепелев Ефрем Петрович
Мать: Шепелева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Нефёдова Мария Петровна
Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Шепелева Стефанида Ларионовна
Смерть
Неизвестно