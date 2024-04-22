Николаевский (Вьялкин) Иларион Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаевский (Вьялкин) Иларион Александрович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вьялкин Александр

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Николаевский (вьялкин) Иван Иларионович

Мать ребёнка: Вьялкина Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Вьялкин Петр Иларионович

Мать ребёнка: ?

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Вьялкин Иван Иларионович

Мать ребёнка: ?

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Васса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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