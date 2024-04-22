Николаевский (Вьялкин) Иларион Александрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Вьялкин Александр
Рождение ребёнка
1835
Сын: Николаевский (вьялкин) Иван Иларионович
Мать ребёнка: Вьялкина Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно