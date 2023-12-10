Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Алексей Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Антон Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Настасья Константинова

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Петр Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1785
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