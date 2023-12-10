Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Алексей Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Антон Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Настасья Константинова
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Петр Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Смерть
1785