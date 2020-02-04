Уголько Александр Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уголько Александр Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1938

Дочь: Самусева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна

Пешковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уголько Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна

Пешковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелая Вера Александровна

Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольков Николай Александрович

Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна

Смерть
1989
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