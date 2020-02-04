Уголько Александр Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1938
Дочь: Самусева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна
Пешковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уголько Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна
Пешковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелая Вера Александровна
Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угольков Николай Александрович
Мать ребёнка: Уголько Нина Евсеевна
Смерть
1989