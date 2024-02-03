Балашева Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Балашева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Балашева) Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Балашева) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно