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Балашева Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Балашева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Балашева) Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Балашев Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Балашева) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Балашев Иван Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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