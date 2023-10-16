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Майров Владимир Фёдорович
Майров Владимир Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Майоров Фёдор Сергеевич
1883 г.р.
Мать
Майорова (Фролова) Наталья
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Майоров Фёдор Сергеевич
Мать:
Майорова Наталья
Смерть
1943
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