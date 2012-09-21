Вырошникова (Коленкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырошникова (Коленкина) Анна Ивановна

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

21.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1952

Дочь: Елисеева Галина Александровна

Отец ребёнка: Вырошников Александр Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырошников Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
21.09.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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