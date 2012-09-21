Вырошникова (Коленкина) Анна Ивановна
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти21.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1952
Дочь: Елисеева Галина Александровна
Отец ребёнка: Вырошников Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.2012