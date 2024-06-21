Хайтауэр Алисента
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Хелейна
Отец ребёнка: Таргариен Визерис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Дейрон
Отец ребёнка: Таргариен Визерис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Эймонд
Отец ребёнка: Таргариен Визерис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Эйгон
Отец ребёнка: Таргариен Визерис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таргариен Визерис