Хайтауэр Алисента Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хайтауэр Алисента

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Хелейна

Отец ребёнка: Таргариен Визерис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Дейрон

Отец ребёнка: Таргариен Визерис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Эймонд

Отец ребёнка: Таргариен Визерис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Эйгон

Отец ребёнка: Таргариен Визерис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таргариен Визерис

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