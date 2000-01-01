(Ifshin) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ifshin) Mary

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Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Ifshin Isidore

Мать: Minnie

Russia
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 26, Kings, New York, USA
Место жительства
1910
Иммиграция
1910
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно
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