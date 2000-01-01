(Ifshin) Mary
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Ifshin Isidore
Мать: Minnie
Russia
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 26, Kings, New York, USA
Место жительства
1910
Иммиграция
1910
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно