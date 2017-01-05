Дремова Александра Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1987
Отец: Шевелев Игорь Вильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2017
Дочь: Дремова Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дремов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дремов Дмитрий Владимирович