Пенькова (Пенькова) Агафия Федоровна 24.01.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пенькова (Пенькова) Агафия Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 24.01.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 25.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Пеньков Федор ТимофеевичОколо 1807 г.р.
Мать
Пенькова Агафия ДмитриевнаОколо 1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1844 ст.

Отец: Пеньков Федор Тимофеевич

Мать: Пенькова Агафия Дмитриевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
28.01.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
25.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

Похороны
26.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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