Пенькова (Пенькова) Агафия Федоровна
женский, родилась 24.01.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 25.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецПеньков Федор ТимофеевичОколо 1807 г.р.
МатьПенькова Агафия ДмитриевнаОколо 1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1844 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.01.1844 ст.
Смерть
25.08.1845 ст.
Похороны
26.08.1845 ст.