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Халиков Бари Абзалилович

Место рождения

Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Курмантау

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Курмантау
Рождение ребёнка
18.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова Ямиля Шакиряновна

Курмантау. Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Халиков Барий Абзалилович Лейтенант __.__.1919 Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Курмантау. Сводная картотека Перечень наград 26.08.1945 Орден Красной Звезды
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27172217/
Смерть
Неизвестно
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