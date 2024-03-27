Халиков Бари Абзалилович
Место рожденияБашкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Курмантау
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халикова Ямиля Шакиряновна
Курмантау. Башкортостан
Военная награда
Неизвестно
Халиков Барий Абзалилович Лейтенант __.__.1919 Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Курмантау. Сводная картотека Перечень наград 26.08.1945 Орден Красной Звезды
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27172217/
Смерть
Неизвестно