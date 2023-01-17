Копытова (Пронякина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытова (Пронякина) Ирина Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронякин Владимир Михайлович

Мать: Пронякина Зоя Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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