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Копытова (Пронякина) Ирина Владимировна
Копытова (Пронякина) Ирина Владимировна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пронякин Владимир Михайлович
1924 г.р.
Мать
Пронякина (Волкова) Зоя Андреевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Пронякин Владимир Михайлович
Мать:
Пронякина Зоя Андреевна
Москва
, город федерального значения Москва
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