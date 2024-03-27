Габдрахманов Габделхак Габдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Место рождения

Татарская АССР, Балтасинский р-н, Янгуловский с/с, д. Янгулово

Дата рождения

1913

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Габдрахман

Мать: Габдрахманова Хадичабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Смерть
1979

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