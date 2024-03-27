Габдрахманов Габделхак Габдрахманович
Место рожденияТатарская АССР, Балтасинский р-н, Янгуловский с/с, д. Янгулово
Дата рождения1913
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Габдрахман
Мать: Габдрахманова Хадичабика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Габдрахманов Габделхак Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1913 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, Янгуловский с/с, д. Янгулово Дата призыва: 27.06.1941 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинское звание: рядовой_.__.1909 д. Салаусь. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
02.09.1954
Смерть
1979