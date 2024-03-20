Барбот Де Марни (Трещенкова) Наталия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот Де Марни (Трещенкова) Наталия Петрова

Место рождения

St. Petersburg,Russia

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Трещенков Петр

Мать: ?

St. Petersburg,Russia
Бракосочетание
1805

Муж: Barbot De Marny Carl Giesbrecht

St. Petersburg
Рождение ребёнка
18.10.1806

Сын: Барбот Де Марни Георгий Карлович

Отец ребёнка: Barbot De Marny Carl Giesbrecht

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дария Карлова

Отец ребёнка: Barbot De Marny Carl Giesbrecht

Смерть
Неизвестно
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