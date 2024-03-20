Барбот Де Марни (Трещенкова) Наталия Петрова
Место рожденияSt. Petersburg,Russia
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Трещенков Петр
Мать: ?
St. Petersburg,Russia
Бракосочетание
1805
St. Petersburg
Рождение ребёнка
18.10.1806
Сын: Барбот Де Марни Георгий Карлович
Отец ребёнка: Barbot De Marny Carl Giesbrecht
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дария Карлова
Отец ребёнка: Barbot De Marny Carl Giesbrecht
Смерть
Неизвестно