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Нефедов Вадим Петрович

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Место рождения

Новогорный, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

24.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогорный, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1992

Сын: Нефедова Мария Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.12.1997

Жена: Нефедова (Русакова) Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
09.10.1999

Сын: Нефедов Артем Вадимович

Мать ребёнка: Нефедова (Русакова) Олеся Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.06.2010

Дочь: Нефедова Кристина Вадимовна

Мать ребёнка: Нефедова (Русакова) Олеся Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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