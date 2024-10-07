Нефедов Вадим Петрович
Место рождения
Дата рождения24.06.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1992
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.12.1997
Рождение ребёнка
09.10.1999
Мать ребёнка: Нефедова (Русакова) Олеся Владимировна
Рождение ребёнка
28.06.2010
Дочь: Нефедова Кристина Вадимовна
Мать ребёнка: Нефедова (Русакова) Олеся Владимировна