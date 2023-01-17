Даниличев (Борисов) Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1913
Дата смерти20.07.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Коноплёва Даниличева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Даниличева Евдокия Яковлевна
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1938
Сын: Даниличев Николай Иванович
Мать ребёнка: Даниличева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1941