Даниличев (Борисов) Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниличев (Борисов) Иван Павлович

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Место рождения

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.10.1913

Дата смерти

20.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913

Отец: Борисов Павел Григорьевич

Мать: Борисова Ульянова Даниличева Евдокия Никаноровна

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Коноплёва Даниличева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Даниличева Евдокия Яковлевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1938

Сын: Даниличев Николай Иванович

Мать ребёнка: Даниличева Евдокия Яковлевна

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниличева Евдокия Яковлевна

Смерть
20.07.1941
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