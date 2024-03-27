Гинтер Адам
Место рожденияОренбургская обл., Оренбургский р-н, Егоровка
Дата рождения16.11.1871
Дата смертиМежду ?.04.1931 и ?.05.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Екатерина
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Егоровка
Рождение ребёнка
15.02.1900
Сын: Гинтер Адам
Мать ребёнка: Христина
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина
Смерть
Между ?.04.1931 и ?.05.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда