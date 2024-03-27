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Гинтер Адам

Место рождения

Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Егоровка

Дата рождения

16.11.1871

Дата смерти

Между ?.04.1931 и ?.05.1931

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Егоровка
Рождение ребёнка
15.02.1900

Сын: Гинтер Адам

Мать ребёнка: Христина

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина

Смерть
Между ?.04.1931 и ?.05.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда
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