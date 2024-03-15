Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Михаил
Мать: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Праксковья Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7ZH?i=372&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1796
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-G9MF-J?i=36&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530