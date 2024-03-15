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Яков Михайлович

Место рождения

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Михаил

Мать: не указана

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Праксковья Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7ZH?i=372&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1796
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-G9MF-J?i=36&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530

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