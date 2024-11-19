Мамистова (Кочетова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1982
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.04.2006
Россия
Рождение ребёнка
25.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамистов Сергей Львович