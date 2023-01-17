Салахетдинов Рустам Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1973
Отец: Салахетдинов Ринат
Мать: Салахетдинова Сония
Рождение ребёнка
27.04.1994
Сын: Салахетдинов Вадим Рустамович
Мать ребёнка: Салахетдинова Елена
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.02.2006
Дочь: Салахетдинова Алина Рустамовна
Мать ребёнка: Салахетдинова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салахетдинова Елена