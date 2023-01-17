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Салахетдинов Рустам Ринатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1973

Отец: Салахетдинов Ринат

Мать: Салахетдинова Сония

Рождение ребёнка
27.04.1994

Сын: Салахетдинов Вадим Рустамович

Мать ребёнка: Салахетдинова Елена

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.02.2006

Дочь: Салахетдинова Алина Рустамовна

Мать ребёнка: Салахетдинова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахетдинова Елена

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