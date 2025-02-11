Паневин Тимофей Афанасьевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Паневин Тимофей Афанасьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 28.01.1892, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Паневин Афанасий Даниилович1835 г.р.
Мать
Паневина Евдокия МатвеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Паневин Афанасий Даниилович

Мать: Паневина Евдокия Матвеевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.01.1892
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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