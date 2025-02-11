Паневин Тимофей Афанасьевич
мужской, родился 1861, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 28.01.1892, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецПаневин Афанасий Даниилович1835 г.р.
МатьПаневина Евдокия МатвеевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.01.1892
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область