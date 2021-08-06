Абдрахманова Рузида Киямовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1948
Дата смерти06.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1966
Дочь: Сайфутдинова Зоя Аргентовна
Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович
Рождение ребёнка
06.12.1968
Сын: Абдрахманов Роман Аргентович
Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович
Рождение ребёнка
18.12.1972
Дочь: Абдрахманова Рамания Аргентовна
Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.2021