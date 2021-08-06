Абдрахманова Рузида Киямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманова Рузида Киямовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1948

Дата смерти

06.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1966

Дочь: Сайфутдинова Зоя Аргентовна

Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович

Рождение ребёнка
06.12.1968

Сын: Абдрахманов Роман Аргентович

Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович

Рождение ребёнка
18.12.1972

Дочь: Абдрахманова Рамания Аргентовна

Отец ребёнка: Абдрахманов Аргент Хаматнурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Аргент Хаматнурович

Смерть
06.08.2021
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