Дурнева (Воловик) Ольга
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Дурнев Федор МатвеевичОколо 1929 г.р.
Дети
Воловик Олег Федорович1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1956
Рождение ребёнка
03.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дурнев Федор Матвеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Дурнев Федор Матвеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край