Дурнева (Воловик) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева (Воловик) Ольга

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Дурнев Федор МатвеевичОколо 1929 г.р.
Дети
Воловик Олег Федорович1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1956

Муж: Дурнев Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
03.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Федор Матвеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1958

Сын: Воловик Олег Федорович

Отец ребёнка: Дурнев Федор Матвеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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