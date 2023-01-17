Смирницкий Антоний (Авраамий) Гаврилович
Место рожденияс. Повстин, Пирятинский р-н, Полтавская обл., Украина
Дата рождения09.11.1773
Дата смерти01.01.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Повстин, Пирятинский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1790 по 1826
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1826 по 1847
Смерть
01.01.1847