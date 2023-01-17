Смирницкий Антоний (Авраамий) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирницкий Антоний (Авраамий) Гаврилович

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Место рождения

с. Повстин, Пирятинский р-н, Полтавская обл., Украина

Дата рождения

09.11.1773

Дата смерти

01.01.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Повстин, Пирятинский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1790 по 1826
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1826 по 1847
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
01.01.1847
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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