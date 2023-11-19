Пономарева (Мурашова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Пономарев Борис Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Пономарева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно