Пономарева (Мурашова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Мурашова) Антонина Михайловна

Пономарева (Мурашова) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Пономарев Борис Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Пономарева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.