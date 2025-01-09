Мизгина (Мизгина) Евдокия Федоровна
женский, родилась 15.02.1839 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 14.11.1839 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМизгин Федор ЕгоровичОколо 1814 г.р.
МатьМизгина Акилина ПетровнаДо 1817 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1839 ст.
Отец: Мизгин Федор Егорович
Мать: Мизгина Акилина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.02.1839 ст.
Смерть
14.11.1839 ст.
Похороны
14.11.1839 ст.