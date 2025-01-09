Мизгина (Мизгина) Евдокия Федоровна 15.02.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мизгина (Мизгина) Евдокия Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 15.02.1839 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 14.11.1839 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Мизгин Федор ЕгоровичОколо 1814 г.р.
Мать
Мизгина Акилина ПетровнаДо 1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1839 ст.

Отец: Мизгин Федор Егорович

Мать: Мизгина Акилина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
16.02.1839 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
14.11.1839 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
14.11.1839 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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