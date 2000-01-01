Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витковская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Витковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витковская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Витковский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Витковский Николай
Образование
Неизвестно
Гинеколог
Смерть
Неизвестно