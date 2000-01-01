Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитроченко Пётр Александрович

Мать: Дмитроченко Алла Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витковская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Витковский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витковская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Витковский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витковский Николай

Образование
Неизвестно
Гинеколог
Смерть
Неизвестно
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