Мерзликин Проковий Калинович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти07.01.1843
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Климонт Алексеев Будаев и Ирина Андреева Моргачева
Смерть
07.01.1843
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1843 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния