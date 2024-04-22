Мерзликин Проковий Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзликин Проковий Калинович

Мерзликин Проковий Калинович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.01.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мерзликин Калина Федотовна

Мать: Мерзликина Екатерина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Климонт Алексеев Будаев и Ирина Андреева Моргачева
Смерть
07.01.1843
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1843 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close