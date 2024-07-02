Козлов (Козлов) Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Козлов) Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917

Отец: Козлов Герасим Тимофеевич

Мать: Козлова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Ёлкина) Нина Никитична

Рождение ребёнка
08.03.1948

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлова (Ёлкина) Нина Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1953

Дочь: Иванова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Нина Никитична

Смерть
Неизвестно

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