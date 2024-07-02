Козлов (Козлов) Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917
Отец: Козлов Герасим Тимофеевич
Мать: Козлова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1948
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлова (Ёлкина) Нина Никитична
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1953
Дочь: Иванова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Нина Никитична
Смерть
Неизвестно