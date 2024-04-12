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Мелехова Наталья Сергеевна
Мелехова Наталья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
23.08.1979
Пол
Женский
Отец
Мелехов Сергей Владимирович
1958 г.р.
Мать
Мелехова (Чумаченко) Ирина Петровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1979
Отец:
Мелехов Сергей Владимирович
Мать:
Мелехова Ирина Петровна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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