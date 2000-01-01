Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1960

Отец: Зуфар

Мать: Анжа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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