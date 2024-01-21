Зайцев Филипп Николаевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Николаева Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зайцева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зайцев Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно