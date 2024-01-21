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Зайцев Филипп Николаевич

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Николаева Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зайцева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Зайцев Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Николаева Мария Николаевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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