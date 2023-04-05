Маймулина Мария Николаевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Маймулина Мария Николаевна

Автор
АМ
Маймулин А.

женский, родилась 1929, Воронежская область, Россия

Супруги
Маймулин Василий Сидорович1924 г.р.
Дети
Маймулин Александр Васильевич06.06.1952 г.р.
Маймулин Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область, Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маймулин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Маймулин Василий Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маймулин Василий Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бутырвлиновский район, совхоз Воробьёвский

Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Маймулин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Маймулин Василий Сидорович

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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