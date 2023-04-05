Маймулина Мария Николаевна
женский, родилась 1929, Воронежская область, Россия
Супруги
Маймулин Василий Сидорович1924 г.р.
Дети
Маймулин Александр Васильевич06.06.1952 г.р.
Маймулин Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маймулин Василий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бутырвлиновский район, совхоз Воробьёвский
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Маймулин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Маймулин Василий Сидорович
Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область