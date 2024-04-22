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Баринов Иван Матвеевич

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.01.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1855 ст.

Отец: Баринов Матвей Иванович

Мать: Баринова Акилина Ивановна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.

Сын: Баринов Илья Иванович

Мать ребёнка: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.

Сын: Баринов Василий Иванович

Мать ребёнка: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Марья

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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