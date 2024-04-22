Баринов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1855 ст.
Отец: Баринов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Баринова Марья
Рождение ребёнка
17.07.1887 ст.
Мать ребёнка: Баринова Марья
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Баринова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Марья
Смерть
Неизвестно