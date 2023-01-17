Мезенцов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1827
Дата смерти16.08.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845
Место жительства
С 1872
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
16.08.1878
Место жительства
По 1878