Мезенцов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезенцов Николай Владимирович

Мезенцов Николай Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1827

Дата смерти

16.08.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
16.08.1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close