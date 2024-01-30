Кахаев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кахаев Дмитрий

Место рождения

Зас. Ангудай, Алтайская волость, Бийский уезд, Томская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кахаев Михаил

Мать: не указана

Зас. Ангудай, Алтайская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Советское: Онгудайский район, с. Кулада
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаев Виталий

Мать ребёнка: Кахаева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кахаева Антонина

Смерть
Неизвестно
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