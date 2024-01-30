Кахаев Дмитрий
Место рожденияЗас. Ангудай, Алтайская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кахаев Михаил
Зас. Ангудай, Алтайская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Советское: Онгудайский район, с. Кулада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаев Виталий
Мать ребёнка: Кахаева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кахаева Антонина
Смерть
Неизвестно