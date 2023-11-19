Терравская (Строковская) Ольга Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терравская (Строковская) Ольга Поликарповна

Место рождения

Солтановщина

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Строковский ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Никольская (Терравская) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Терравский Александр Стефанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Рождественская (Терравская) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Терравский Александр Стефанович

Смерть
Неизвестно

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