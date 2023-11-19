Терравская (Строковская) Ольга Поликарповна
Место рожденияСолтановщина
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Строковский ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Никольская (Терравская) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Терравский Александр Стефанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Рождественская (Терравская) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Терравский Александр Стефанович
Смерть
Неизвестно